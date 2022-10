G-5 Sahel : Les révélations du ministre malien des affaires étrangères sur les vraies raisons de leur départ de cette instance...

Le 15 mai 2022, le Mali annonçait sa ferme décision de se retirer du G5 Sahel et de sa force militaire anti-djihadiste, formée avec la Mauritanie, le Tchad, le Burkina Faso et le Niger. Un divorce qui intervient, huit ans après la création de l’instance décisionnelle, lancée pour tenter d’endiguer la menace terroriste qui ne cesse de gagner du terrain au Sahel.



À l’occasion du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité, le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, a donné quelques détails par rapport à la décision des autorités maliennes de s’écarter de cette organisation. Ainsi, selon Abdoulaye Diop, si le Mali décide de s'écarter du G5 Sahel, c’est parce que la souveraineté des pays n’est pas respectée.



« Elle dit encore qu’elle renforce la souveraineté des pays africains, mais le G5 Sahel, pourquoi le Mali est parti ? C’est parce que la souveraineté des pays n’est pas respectée. Le Mali est l’un des pays fondateurs du G5 Sahel. La France n’est pas membre, mais c’est elle qui a mis le véto pour que le Mali n’assure pas la présidence du G5 Sahel. Donc, je pense qu’on ne vient pas faire le libre-service pour faire plaisir aux uns et autres. Les partenariats pour être efficaces, il faut qu’ils se fassent dans la sincérité, loin de tout réflexe colonial. Mais aussi, il faut une approche gagnant-gagnant », révèle le chef de la diplomatie malienne dans une réponse apportée à la sortie de la secrétaire d’État française chargée du développement et de la francophonie…