Fraude : Un footballeur guinéen arrêté à Louga avec de faux documents alors qu’il tentait de partir en Europe…

Un footballeur guinéen, répondant au nom de Ibrahima Soly Soumah, qui évoluait sous les couleurs du Ndiambour, a été arrêté par les agents en service dans le bureau du passeport sis à la police de Louga et envoyé en prison.



Le joueur a été inculpé par les éléments du commissariat de Louga, pour faux et usage de faux alors qu’il tentait de se faire faire un passeport.



D’après le quotidien l’Observateur, Ibrahima Soly Soumah à l’état civil, né en 2000 en Guinée, s’est fait délivrer une pièce d’état civil sénégalais.



Avec son rêve d’aller en Europe pour signer dans un club professionnel, il a décidé de se procurer des documents administratifs sénégalais.



Dans le document en question, le ressortissant guinéen est né à Sakal dans le département de Louga avec une diminution de son âge réel de quatre ans.



C’est sur la base de ce document qu’il a déposé et obtenu une carte nationale d’identité sénégalaise. Malheureusement c’est lors de la demande du passeport dans les services de police de Louga, qu’il sera trahi par son accent guinéen.



Les agents ayant vite compris qu’ils avaient affaire à un ressortissant guinéen, pressé de questions, Ibrahima Soly Soumah, finit par craquer et tout dévoiler.



Le mis en cause a été arrêté pour faux et usage de faux. D’après L’Obs, son avocat Me Sidy Seck, qui est d’avis que la fraude sur l’âge ne date pas d’aujourd’hui, voudrait une application bienveillante de la loi…