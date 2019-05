France : Un sénégalais arrêté pour viol...

Dimanche dernier, vers 3 h 30 du matin, Julie*, âgée d’une vingtaine d’années, rentre chez elle dans le 20e arrondissement de Paris. Elle est alors abordée par un homme. Elle réussit à s’en défaire mais quelques minutes plus tard, il réitère et tente même d’embrasser de force la jeune femme qui le repousse. Elle poursuit son chemin jusqu’à la porte de son immeuble mais l’homme, qui avait continué de la suivre, se jette sur elle. Il la pousse dans les escaliers et « l’embrasse à nouveau de force avant de la projeter au sol et de lui maintenir la tête en l’écrasant contre le mur», explique un policier au « Figaro ». Il abuse ensuite d’elle. La victime parvient à se débattre et à faire fuir son agresseur. Le lendemain, Julie dépose plainte et reconnaît formellement son violeur sur les photos qui lui sont présentées. Il s’agit d’un homme de 37 ans de nationalité guinéenne « sans domicile fixe », qui avait été arrêté le 10 juillet dernier pour avoir agressé deux femmes, deux mois plus tôt dans le 20e arrondissement de Paris, et relâché.



IL AVAIT TENTÉ D’ÉTRANGLER 2 FEMMES DEUX MOIS AUPARAVANT