France / National 1 : Habib Bèye officiellement coach de Red Star.

Les Audoniens de Red Star ont pris tous les risques pour retenir Habib Bèye en intérim depuis un mois pour diriger le club professionnel. En effet, c'est à travers un communiqué rendu public ce mercredi 20 octobre 2012, que le club a décidé de retenir le consultant de Canal+ au poste d'entraîneur de Red Star après ses deux succès, un match nul, une défaite et une qualification en coupe de France.



« Au cours des 30 derniers jours d’intérim, Habib Bèye a su redynamiser le groupe professionnel en instaurant des principes et une méthode qui ont permis au Red Star d’entamer une dynamique de résultats positifs. C’est donc naturellement que Patrice Haddad et Habib Bèye ont conjointement décidé, qu’Habib continuerait de superviser l’équipe première, aux côtés de Randy Fondelot, Faouzi Amzal et Rodolphe Rothe-Boll, » précise le communiqué.



L'international Sénégalais en examen pour l'obtention du BEPF ne dispose pas de diplôme pour diriger un club. Les pensionnaires de nationale, avec cette nouvelle décision de conduire Habib à la tête de l'équipe devront s'acquitter d'une amende pour chaque match coaché par son nouvel entraîneur. Néanmoins une opportunité pour Bèye de démarrer sa carrière d'entraîneur avec cette formation.