France : Le match Marseille - Lyon reporté suite à de graves incidents

Alors que l’OM et l’OL devaient s’affronter ce dimanche dans un Olympico explosif, le car des Gones a été caillassé sur leur chemin menant au Vélodrome. Selon Foot mercato, face au choc des joueurs Lyonnais et les blessures au visage de l’entraîneur de l’OL, Fabio Grosso et de son adjoint, la rencontre a finalement été annulée et reportée à une date ultérieure.



À travers la voix du speaker du stade Vélodrome de Marseille et des écrans du stade, l’annulation de la rencontre a été confirmée suite à la réunion de crise. « Chers supporters, le match n’aura pas lieu ce soir. Nous vous demandons de bien vouloir vous diriger vers les sorties dans le calme et de suivre les consignes des stadiers», pouvait-on lire dans l’enceinte phocéenne. Pour le moment, impossible de savoir quand la rencontre sera jouée.