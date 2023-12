Forum sur l'institutionnalisation de la Zakat : réflexion autour des aspects de la Zakat et son rôle dans le développement socio-économique

La première édition du Forum International de l’Institutionnalisation de la Zakat, a été lancée ce mardi 5 décembre dans la grande salle de cérémonie de l’UCAD 2.

Cet événement sous l’initiative du Global Islamic Finance et Transactions (GIFT) Consulting Group en partenariat avec la Haute Autorité du Waqf, devra se tenir durant trois jours.

Pour une première, les experts en la matière devront discuter et échanger autour de la thématique : « les aspects multidimensionnels de la Zakat et son rôle dans le développement socio-économique. »

Le représentant du recteur de l’université de Touba, celui du ministre de la microfinance ainsi que les autres invités ont tous apprécié l’initiative lancée par Abdoulaye Lam, PDG de GIFT.

Pour eux, la rencontre qui les réunit devra permettre aux sénégalais d’avoir beaucoup plus d’aperçu sur la Zakat, sur des questions fondamentales, à savoir la gestion efficace des fonds de la Zakat, les mécanismes d’institutionnalisation, l’Impact de la Zakat sur la réduction de la pauvreté et son rôle dans le développement durable, la collecte et la distribution de la Zakat.