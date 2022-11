Forum sur l’apprentissage numérique : le Sénégal bénéficiaire de la phase 2 du projet Kfit accueille l’événement.

Ce 22 novembre, s’est ouvert à Dakar, le forum sur l’apprentissage numérique public de qualité, à travers un séminaire sur la revue à mi-parcours du projet Kfit dans sa phase 2 visant à « transformer l’éducation en Afrique grâce aux Tic ». Pour le Sénégal qui en est bénéficiaire avec la Côte d’Ivoire et le Ghana, le projet entre en droite ligne de la stratégie numérique que le ministère de l’éducation nationale du Sénégal avait déjà commencée à mettre en œuvre. À en croire le ministre Cheikh Oumar Hanne, qui a pris part à l’ouverture du forum, la mise en place et le déploiement du service public du numérique éducatif était au cœur de la stratégie du ministère ayant conduit à la mise en place du Système d’Information du Ministère de l’Éducation Nationale (Simen) et d’autres initiatives qui ont entre autres missions de développer davantage l’enseignement à distance et la mise en œuvre des systèmes d’information.



La revue à mi-parcours du projet Kfit développé dans le cadre de la contribution du Fonds-en-dépôt UNESCO-Coréen de la République de Corée permettra d’assurer la durabilité et l’institutionnalisation des résultats obtenus dans nos systèmes éducatifs...