Fortes précipitations à Dakar : une partie de l’autoroute au niveau de Patte d'Oie s’est effondrée

Les dégâts causés par la forte pluie qui a duré presque toute la matinée à Dakar, continuent de prendre de l'ampleur.



À part les inondations de certains quartiers et maisons, une bonne partie de l'autoroute, à hauteur de la Patte d'Oie s’est affaissée.



Actuellement la zone est barricadée et sécurisée, pour éviter toute circulation sur l'axe.



Nous vous reviendrons avec de plus amples informations...