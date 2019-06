Formation du Gouvernement Macky II : "Nous avons raté un moment important de donner un signal fort pour l'attractivité de notre parti" (Pr Gorgui Ciss, PS /Yène)

Aussitôt après la formation du nouveau gouvernement Macky 2, des voix s'étaient levées au parti socialiste (PS) pour contester la reconduction des deux ministres socialistes sortants.

On se souvient, à cet égard, de la démission spectaculaire du maire de Ourossogui, porte parole du PS, Me Moussa Bocar Thiam. On se souvient également, de cette sortie du maire de Yène, qui avait affirmé : "si on m'avait consulté, j'aurais suggéré une rotation".

En démonstration de force dans son fief de Yène et devant des milliers de militants acquis à sa cause, le Pr Gorgui Ciss est revenu sur cette déclaration qui avait fait jaser à l'époque. En effet, selon lui, "au moment où la liste du gouvernement a été rendu publique, j'ai donné mon avis en disant que si on m'avais consulté, j'allais suggérer une rotation. Parce que nous avons des ressources humaines de qualité, nous avons également de jeunes cadres qui peuvent exercer n'importe quel portefeuille ministériel et surtout notre bureau politique souhaite les retrouvailles de la grande famille socialiste et le retour dans la maison mère de tous les socialistes. À ce moment là, je pense que nous avons raté un moment important de donner un signal fort pour l'attractivité de notre parti..."