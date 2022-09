Football - Sénégal vs Bolivie : Le remake de 2002, quand Bouba Diop et Mamadou Niang donnaient la victoire aux Lions…

À quelques heures de la confrontation amicale entre le Sénégal et la Bolivie ce samedi à 19h00, au stade de La Source (Orléans), un rappel historique s’impose.



Pour ce faire, il faut revenir 20 ans dans le passé, lors de la première opposition entre les Lions et la Verde, en 2002.



Déjà sous les ordres de feu Bruno Metsu, les Lions avaient disputé une rencontre d’ordre amical avec la sélection Bolivienne.



À l’époque, le Sénégal préparait activement sa première participation à une coupe du monde de football, l’édition Corée - Japon 2002 (31 mai au 30 juin.)



Cette fois-ci, c’est une sélection sénégalaise plus mûre, plus forte et auréolée de son titre de championne d’Afrique qui s’apprête pour le mondial Qatar 2022 (sa 3ème participation.) Comme quoi, l’histoire a encore bégayé.



En effet, le 27 mars 2002 l’équipe du Sénégal était venue à bout de la Bolivie qui avait été défaite sur la marque de deux buts à un (2-1) à l’issue de ce match de préparation.



Dans cette partie fortement disputée, le regretté Pape Bouba Diop avait ouvert les hostilités en inscrivant le premier but de la partie, quelques minutes avant la pause (1-0, 45e.)



Les adversaires des Lions avaient alors égalisé dès la 48e par le biais de Diego Bengolea (1-1.)



Le salut sénégalais viendra de la part de l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, Mamadou Niang, qui donnait l’avantage aux Lions (2-1, 64e.)



Ce sera le score final lorsque l’arbitre gambien qui officiait ce jour-là, Modou Sowe, siffla la fin de la rencontre.



Sauf surprise, le Sénégal porté par un Sadio Mané explosif depuis quelques temps, devrait tout de même rééditer la performance de 2002 contre la Bolivie, ce samedi 24 septembre, face à une modeste équipe.



Une équipe qu’Aliou Cissé le sélectionneur sénégalais connait un peu, pour avoir joué contre eux en 2002. Âgé de 26 ans, Cissé était titulaire en défense, ce 27 mars à côté de Lamine Diatta, avec le duo Ferdinand Coly et Omar Daf dans les couloirs.



Dans cette belle sélection de 2002, Salif Diao, Pape Bouba Diop et Sylvain s’occupaient du milieu de terrain alors que Fadiga, El Hadji Diouf et Mamadou Niang étaient les Lions chargés de l’attaque...