Football : Lionel Messi remporte un 8eme ballon d’or devant Haaland et Mbappé

Lionel Messi remporte le Ballon d’or 2023 et succède à Karim Benzema au palmarès. C’est le huitième sacre de l’Argentin, qui a remporté la Coupe du monde l’an passé au Qatar. La Pulga améliore son propre record, loin devant les cinq trophées de Cristiano Ronaldo rappellent nos confrères de Rmc Sport. L'attaquant de 35 ans a reçu son trophée des mains de David Beckham, l'un des propriétaires de l'Inter Miami, où il est sous contrat jusqu'en décembre 2025. Erling Haaland termine deuxième de ce Ballon d’or 2023, devant Kylian Mbappé, troisième et Kevin De Bruyne, quatrième.



Très ému, le génie argentin a déclaré ceci à l’endroit de ses coéquipiers, fans et proches. « Merci à tous ceux qui ont voté pour moi, toutes les personnes qui me permettent de remporter ce prix. A mes coéquipiers en sélection, le coach et l'encadrement de l'équipe d'Argentine. Je souhaite féliciter Haaland, Kylian et tous les autres. C'était une année spectaculaire… Jamais je n'aurais imaginé faire cette carrière. Jamais je n'aurais réussi tous les objectifs que j'avais. C'est très difficile. J'ai vécu des moments compliqués, mais ce qui est important, c'est de réessayer. Il me manquait la Coupe du monde et je suis heureux d'avoir réussi. La semaine prochaine, je ne vais pas jouer. J'ai un peu de vacances. Mais après avoir voyagé en Europe, je suis très heureux d'être avec l'Inter Miami et de travailler avec des moments extraordinaires. Pour l'instant, je vais fêter ça avec ma famille et mes partenaires de l'équipe d'Argentine » a-t-il fait savoir.