Football / Le gardien ivoirien Copa Barry raccroche les gants

Boubacar Barry met un terme à sa carriere. Le gardien de but ivoirien a annoncé sa retraite ce samedi, sur le site de l'OH Louvain, où il évolue depuis 2017. Arrivé comme gardien remplaçant, le désormais ex-joueur de 39 ans restera l'entraîneur des gardiens du club de deuxième division belge.

Il y a quatre ans, l'ancien joueur de Lokeren avait déjà mis fin à sa carrière internationale après avoir remporté la CAN 2015 avec la Côte d'Ivoire, dont il avait porté les couleurs à 99 reprises. "Boubacar 'Copa' Barry est devenu ce qu'il est aujourd'hui grâce au soutien de personnes qui lui ont fait confiance et lui ont donné une chance", a-t-il dit, remerciant ceux qui ont soutenu sa carrière, commencée à l'ASEC Mimosas et également marquée par deux Coupes de Belgique, remportées avec Lokeren (2012 et 2014).