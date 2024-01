Football : La fédération ivoirienne vire le sélectionneur des Éléphants et son adjoint

Alors qu’ils ne sont pas encore éliminés de « leur » coupe d’Afrique, les ivoiriens ont réagi suite aux mauvais résultats de leur équipe nationale. Les autorités ivoiriennes via un communiqué officiel, ont pris des mesures drastiques en direction de la sélection nationale de football.

« la Fédération Ivoirienne de Football, par le biais de son Président et de son Comité Exécutif, a souhaité informer les Associations Membres, le public sportif, la Presse nationale et internationale, ainsi que tous les supporters de l'Équipe de Football de Côte d'Ivoire : « qu'une décision a été prise concernant le sélectionneur Jean-Louis André Lucien Gasset et son adjoint Ghislain Marie Joseph », souligne le communiqué lu à Dakaractu.

En effet, le document informe : « En raison de résultats jugés insuffisants, conformément au contrat d'objectif qui les liait à la FIF, leurs contrats ont été résiliés. Monsieur Emerse FAE, actuellement sélectionneur-Entraîneur Adjoint, assurera l'intérim en attendant le lancement d'une procédure de recrutement pour désigner le nouveau sélectionneur. »

Enfin, « La Fédération Ivoirienne de Football tient à exprimer ses regrets quant au parcours des Élephants au cours de la phase de poules de la CAN 2023. Néanmoins, elle reste convaincue du potentiel de notre Équipe de football et appelle à l'union de tous en vue des prochaines échéances. »