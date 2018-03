Football : L'Oncav organise un tournoi U13 placé sous le parrainage de Me Augustin Senghor et Thierno Seydi

L’Organisme national de coordination des activités de vacances (Oncav) organise un tournoi national en catégorie U13 (joueurs de moins de 13 ans), du 5 au 8 avril à Saint-Louis.



Le tournoi est pris en charge par l'organisme dirigé par Amadou Kane, vice-président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf). Me Augustin Senghor et Thierno Seydi ont été choisis comme parrains.



La première édition de cette manifestation sportive et solidaire est donc placée sous le parrainage du président de la Fsf et l'agent de joueurs. "Les équipes viennent du Sénégal entier. 14 équipes des 14 régions du Sénégal seront présentes. Chaque équipe représentant une région. Elles s'affronteront dans un tournoi sur trois jours", a indiqué Amadou Kane. Selon le président de l'Oncav, l'objectif de ce tournoi étant de rassembler 14 équipes des 14 régions pour des rencontres passionnantes. Un tournoi durant lequel les enfants pourront s'épanouir dans un domaine qui les passionne...