Football / Coupe arabe U20 : Samba Diallo signe un triplé contre le Bahreïn et envoie les "Lionceaux" en demi-finale.

Grâce à un retentissant triplé de Samba Diallo et des buts de Mousa Ndiaye et Saliou Guèye contre le Bahreïn, les "Lionceaux" ont pu décrocher leur ticket pour le carré d'as de la coupe arabe U20. En s'imposant 5-0 contre leurs adversaires en quart, le Sénégal valide un début de tournoi sans faute.



Un parcours exceptionnel marqué par les prestations convaincantes du capitaine Moussa Ndiaye au sein de la défense. Sans oublier le virevoltant Pape Matar Sarr et le maestro Libasse Guèye déjà auteur de 2 buts et 4 passes décisives (le meilleur passeur du tournoi.) À noter que Samba Diallo est en tête du classement des buteurs avec un total de 4 réalisations, une bonnne nouvelle avant d'affronter l'Égypte le 2 mars prochain en demi-finale.