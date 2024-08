Football : Boulaye Dia marque avec la Lazio, Pape Gueye expulsé !

Non convoqué par le sélectionneur Aliou Cissé pour les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2025 avec le Sénégal, Boulaye Dia a fait trembler les filets inscrivant ainsi son premier but avec la Lazio, en Serie A.

L'attaquant sénégalais a fait mouche à la 66e minute, permettant à la Lazio de prendre l'avantage (2-1) contre l'AC Milan, qui a finalement égalisé (2-2), score final. Un très bon départ de l’ancien buteur de la Salernitana.



Par ailleurs, en Liga, Pape Gueye, titularisé pour la deuxième fois consécutive, a été expulsé après avoir reçu deux cartons jaunes (aux 50e et 68e minutes) lors de la 4e journée du championnat espagnol. Fort heureusement, son équipe, Villarreal, en déplacement à Valence, a réussi à obtenir un match nul (1-1.) Le milieu de terrain qui va retrouver l'équipe nationale du Sénégal, s'intègre bien dans son nouveau club, provisoirement classé 3e de la Liga après quatre journées.