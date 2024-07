Foot: plusieurs internationaux maliens boycottent la sélection

Plusieurs joueurs de l'équipe nationale du Mali ont annoncé vendredi boycotter la sélection, en solidarité avec leur capitaine suspendu par la fédération après la publication d'une lettre critiquant durement la gestion du football national.



Ils ont publié sur les réseaux sociaux un message pour marquer leur solidarité avec leur capitaine Hamari Traoré.



"Nous, le collectif des joueurs de l'équipe nationale, portons à la connaissance de la fédération que nous nous mettons en retrait de l'équipe nationale jusqu'à la levée de sa suspension", disent-ils dans un texte republié par Amadou Haïdara (RB Leipzig), Mohamed Camara (Monaco), Boubacar Kouyaté (Montpellier)...



Hamari Traoré, qui joue en Liga espagnole à la Real Sociedad, fait partie des joueurs de la sélection qui ont publié en juin une lettre dans laquelle ils déplorent l'absence de résultats depuis des années, la "mauvaise gestion" de leur sport par leurs dirigeants et le manque de professionnalisme de ces derniers.



Les joueurs y menaçaient de boycotter la sélection si leurs dirigeants ne remédient pas à la crise que traverse selon eux le football malien. La lettre destinée aux supporteurs a fait grand bruit au Mali.



La commission disciplinaire avait convoqué fin juin Hamari Traoré, qui n'a pas répondu.



Le comité exécutif de la fédération avait par la suite décidé de le suspendre à titre conservatoire de toutes les sélections "pour manquement à l'honneur et à la dignité, incitation et fronde contre l'équipe nationale et le football malien".



"Nous, le collectif des joueurs, notifions que toutes les décisions précédentes ont été prises par l'ensemble des joueurs et non par la personne de Hamari Traoré", précisent-ils dans le message.



Le Mali, éliminé en quarts de finale de la CAN-2024, est seulement quatrième du groupe I des qualifications pour le Mondial-2026 avec une victoire, deux nuls et une défaite.



Les Maliens restent sur un nul 0-0 à Madagascar en juin, bien qu'en supériorité numérique une grande partie du match. Les joueurs n'étaient arrivés à destination à l'autre bout de l'Afrique que quelques heures avant la rencontre après plusieurs reports de vol, selon différents médias.



La fédération a annoncé le 13 juin mettre fin aux fonctions de l'entraîneur national Eric Sékou Chelle.