Fonds force COVID-19 : Les syndicats de la santé demandent la lumière sur un montant de 200 milliards FCFA...

Suite au rapport de la Cour des comptes qui a épinglé quelques autorités dans la gestion du Fonds force COVID-19, la fédération des syndicats de la santé demande la lumière sur les fonds issus de la force COVID-19 qui s'élève à hauteur de 200 milliards FCFA. Selon eux, le rapport de la Cour des comptes à désigner des personnes. Ainsi demandent-ils la lumière sur cette affaire et que justice soit faite.



«On est dans quel pays ? Quand on demande d'engager des dépenses, il faut justifier ces engagements. On nous avait parlé de plan de résilience sur ces 200 milliards il faut qu’on nous dise quel est le matériel qu'on a acheté pour les structures sanitaires. Il faut qu'ils nous disent où est passé cet argent. Nous le réclamons, il ne s'agit pas seulement de sortir des rapports... après il n'y aura pas de poursuites et les gens reprennent de plus belle et continuent de s'enrichir sur nos dos... »