Fonds Force Covid-19 : Le MMESS livre son bilan d’étape à la Commission Stabilité Macro-économique.

Une enveloppe de 800 millions de F CFA a été dégagée pour atténuer les impacts de la Covid-19. L'État du Sénégal a mis sur la table du Ministère de la Microfinance et de l'Economie Sociale et Solidaire, 500 Millions de F CFA et le MMESS a dégagé une somme de 300 millions de FCFA issue du budget 2020 du Fond d'Appui à la FAESS, selon la ministre Zahra Iyane Thiam . « La commission stabilité macro-économique du Comité de suivi du Fonds Force-19 est venue partager avec nous le bilan d'étape de l’exécution du programme d’appui sectoriel. Des recommandations et des points de vigilance ont été donnés et ils seront bien pris en compte. »

L’enveloppe de 500 000 000 F CFA est destinée à la résilience des acteurs, notamment les femmes, les jeunes ainsi que le secteur informel, exerçant dans les secteurs d'activités tels que le petit commerce, le maraîchage, la transformation, la pêche, l'agriculture et à la subvention d’équilibre pour les SFD dont la viabilité est menacée.

« Dans le souci que ce programme de résilience soit effectif, le chef de l'État Macky Sall a mis en place ce comité de suivi du Fonds Force-19. On a fait 11 régions sur les 14 du pays. Alors il nous reste 3 régions à faire dans le cadre de notre tournée et nous renforcerons ces mécanismes de suivi. Dans ces 11 régions, ce projet a été bien accueilli. Cet appui vient en complément à plusieurs types d'appui et 88,4 % de l'enveloppe reçue de la MFB a été exécuté. On est en train de voir comment amorcer la relance », a-t-elle annoncé lors de la rencontre avec la commission préservation macro-économique du Fonds Force-19 qui s'est tenue ce 2 juillet 2020 à Diamniadio...