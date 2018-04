Focus du jour : Pathé Boye le policier-lutteur, de la caserne à l'arène !

En ce jour de 4 avril, jour de célébration de la fête d'indépendance du Sénégal, la rédaction de Dakaractu vous dresse le portrait atypique de celui qu'on surnomme le policier-lutteur.

De son vrai nom Pathé Boye, alias « Big Pato », il présente la singularité d'allier deux activités professionnelles assez surprenantes. A travers cette démarche, « Big Pato » compte non seulement redorer le blason et l’image de la police nationale, mais aussi promouvoir une relation de confiance et de collaboration entre la police et les populations. De la caserne a l'arène voici le parcours de l'agent Pathé Boye...