Finale maire de Tassette : "Je félicite le maire Mamadou Thiaw pour cette belle initiative" (Alioune Sarr)

La finale du maire de Tassette, co présidée par Mamadou Thiaw et le ministre-maire de Notto-Diobass a vécu. Ceci entre dans le cadre de la fraternité mais aussi de l'intercommunalité entre maires et qui devront permettre de mieux prendre en charge les problèmes communs pour l'émergence de leurs cités. Les maires de Vélingara, Pambal, Keur Moussa, Cayar et l'ancien international Sénégalais, El Hadj Diouf ont répondu présent à cette finale du maire de Tassette. D'après le maire de Tassette, Mamadou Thiaw, "le ministre-maire Alioune Sarr et moi partageons le même arrondissement. C'est une fierté d'avoir un frère comme Alioune Sarr qui a fait un excellent travail quand il était ministre du commerce. Et, il est en train d'abattre un excellent travail depuis qu'il est ministre du tourisme". L'ancien capitaine des Lions, El Hadj Diouf qui s'est réjoui de participer à cette finale, a tenu à rappeler que "le Sénégal regorge de jeunes talents. Nous n'avons pas de problème de joueurs, mais d'infrastructures".

Selon Alioune Sarr, "il nous appartient en tant qu'élu local d'accompagner la jeunesse. Les jeunes de Tassette et Notto-Diobass se comportent de manière exemplaire. Je félicite le maire de Tassette, Mamadou Thiaw, pour cette belle initiative..."