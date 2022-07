Fin de campagne : Amadou Ba avec Mbaye Ndiaye et Moussa Sy pour une remontada aux Parcelles Assainies

Le responsable Benno aux Parcelles Assainies, en cette fin de campagne pour les législatives, a pris part à la finale du tournoi de la jeunesse organisée en l’honneur de Maïmouna Cissokho Khouma, la marraine de l’événement. Cette finale a été notamment le théâtre d’une réunification exceptionnelle de la famille républicaine des Parcelles Assainies. En effet, le ministres Amadou Ba et Mbaye Ndiaye, le maire PCA du Port, Moussa Sy ainsi que les cadres de l’APR, en la personne de Bouna Soumaré, Bocar Ndiongue, Bassirou Ndiaye sans pour autant oublier Mr Go Faye président du mouvement Réaction, sont venus apporter leur soutien à Maïmouna Cissokho.

Une occasion pour ces responsables d’annoncer une remontada de Benno lors du scrutin de ce dimanche. La finale a été remportée par l’ASC Ram Daan devant l’ASC ODB grâce à la séance de tirs au but. Un lot de maillot et un ballon ont été offerts à chacune des 20 ASC de la commune des Parcelles Assainies.