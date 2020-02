Festival son des sables : Le message poignant des organisateurs à l’endroit du Président Macky Sall.

C’est un message de soutien que l’Association ‘’Les Boubous’’, en partenariat avec des artistes musiciens et chanteurs, a tenu à l’endroit du Chef de l’Etat Macky Sall pour faire part de son souhait d’appuyer ce dernier dans sa politique de retrait des enfants de la rue. Pour l’organisation humanitaire présente au Sénégal depuis 2011, les principaux acteurs qui peuvent remédier à la situation des enfants sont les associations de tous les pays du monde qui travaillent humainement pour les enfants sans intérêt aucun.

Du reste, l’association assure de sa disponibilité à collaborer avec le PR pour davantage encourager le retrait des enfants de la rue. ‘’ Plus le président de la République aura de bras, plus il apportera une solution à la problématique des enfants dans la rue’’, a confié l’initiatrice de l’organisation, Nighersoli Joëlle. Cette dernière s’exprimait à l’occasion du lancement au village des arts de Dakar, du festival Son des Sables organisé pour la première fois en terre sénégalaise...