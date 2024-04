Festival Films Femmes Afrique : 70 Films seront projetés pour cette 6ème édition

En prélude de la 6ème édition emblématique du Festival Films Femmes Afrique, les membres de l’équipe ont organisé une conférence de presse, ce jeudi 18 avril 2024, pour faire le point sur les détails de cet évènement mettant en lumière les films sélectionnés, les événements prévus ainsi que les invités spéciaux. Articulé autour du thème « urgence climatique et paix », le festival Films Femmes Afrique se tiendra dans la semaine du 26 Avril au 04 Mai à Dakar, ensuite dans les régions du 05 au 1O mai. Les régions concernées sont : Bargny, Fatick, Kaffrine, Kaolack, Kolda, Louga, Mbour, Ngaparou, Thiès, Toubacouta, Sédhiou et Ziguinchor.







Selon Martine Ndiaye, présidente de l’association Films Femmes Afrique, le thème choisi « urgence climatique et paix », entre dans le cadre d’une volonté de montrer le caractère absolument urgent pour la sauvegarde de la planète surtout avec les changements climatiques. Au programme, il est prévu 70 films dont 31 longs métrage, 35 courts métrage et 6 films particulièrement sénégalais. Dans les longs métrages et courts métrages, 12 films seront sélectionnés pour la compétition pour les longs métrages et 10 films répartis en compétition pour les courts métrages. Par ailleurs, le village du festival se passera dans les jardins de l’hôtel de ville et sera accès sur l’écologie, une occasion pour elle de recevoir des élèves et de faire des projections du théâtre et des ateliers avec des associations et des ONG qui s’activent sur le climat. Ceci dit, tous les stands seront actifs autrement dit, il y aura des activités dans tous les centres pour permettre aux enfants de participer aux activités et de garder un souvenir afin d’inciter les citoyens conscients de la protection pour la planète.







En ce qui concerne les innovations, il y aura le workshop, des réalisateurs, le « ndecki », le prix de la critique, le prix de la première œuvre. D’une valeur de 2 millions, le prix du long métrage sera offert par le maire de Dakar. Quant au prix du meilleur court métrage, il est estimé à un million, le prix de la première œuvre qui est d’un million offert par la fondation du Port et le prix de la critique qui est un trophée. Les critères de sélection se font sur la base des films qui parlent du parcours des femmes. Cette sélection a été faite par deux comités (comité pour les longs métrages et un comité pour les courts métrages) qui se sont chargés de visionner les 500 films reçus. Pour promouvoir la paix, un panel sera organisé pour voir l’impact du cinéma comme marque de résistance dans les pays en conflit comme la Palestine d’où cette invite aux palestinienne, aux haïtiennes, aux burkinabés à venir prendre part à ce festival.







Dieynaba Agne