Femmes et médias : « Il y a encore du travail à faire et c’est à nous de réclamer notre place dans les centres de décision » ( Nina Penda Faye, journaliste)

Les femmes ont fini de marquer leur empreinte dans le paysage médiatique au Sénégal. Un fait qui mérite d’être salué si l’on s’en fie aux propos de Nina Penda Faye, journaliste et présentatrice d’émission dans une chaine de télévision privée au Sénégal.

À l’en croire, être femme et journaliste demande beaucoup de sacrifice, du temps et de l’énergie dans la mesure où elles rencontrent bon nombre de difficultés et aléas sur le terrain qui, pour certains, est dévolu aux hommes. La présentatrice de l'émission "Femme africaine moderne" estime que malgré certains acquis déjà engrangés, il revient aux femmes de média de s'affirmer et de revendiquer leur place dans les centres de décision.