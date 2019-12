Faure Gnassingbé sur la dette Africaine : " Si on continue à nous donner les mêmes remèdes, le problème va persister... "

Dans un discours sans détour, le président Togolais, Faure Gnassingbé, a profité de la tribune de la conférence internationale sur le développement durable et la dette soutenable, pour dire ses quatre vérités à l’endroit de la communauté internationale : « Ce dialogue ne serait pas utile si on ne débattait pas de la réalité… Je sais que ce sont des questions difficiles, madame la directrice du fonds monétaire international, au niveau mondial on parle des objectifs de développement durable. C’est une bonne chose, mais nous sommes en Afrique, un continent avec de grands défis. Je ne pense pas qu’on peut nous englober dans des objectifs mondiaux. En un moment donné, nous devons nous en tenir à ce que nous avons sur nos continents…Si on continue à nous donner les mêmes remèdes, le problème va persister... "