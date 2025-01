Farba Ngom crache ses vérités : « C’est un acharnement purement politique… Mais je reste plus que jamais déterminé à…»

Prenant la parole lors de la mobilisation de soutien à Agnam, le député-maire, Farba Ngom se dit plus que jamais déterminé à poursuivre sa carrière politique aux cotés de l’ancien président Macky Sall : « je suis plus que jamais engagé aux côtés du président Macky Sall. C’est avec lui que j’ai tout appris en politique. Donc je reste déterminé à poursuivre cette dynamique et cet engagement au sein de l’Apr », a déclaré le chargé de la mobilisation et de l’organisation au sein de l’alliance pour la République qui invite aussi les militants à rester mobilisés dans le parti. Toutefois, dans cette affaire qui a déclenché la demande de la levée de son immunité parlementaire, Farba Ngom estime qu’il s’en remet au Tout puissant, l’Omnipotent.