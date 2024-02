Faculté de Médecine de l’UCAD: Les 16 nationalités de la 102e promo (PROSMED 2023) honorées

La cérémonie de graduation de la 102e promo s’est déroulée ce matin au Grand Théâtre National (Doudou Ndiaye Coumba Rose). C’est au total, 16 nationalités qui ont reçu leurs de parchemins des mains de leurs professeurs, accompagnants, parents et marraines. Six ans d’émotions et de dures labeurs que ces étudiants se partagent avec les professeurs et encadreurs de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odonto-Stomatologie sur la scène lumineuse du Grand Théâtre National ce dimanche.







Avec la promotion sortante de 2023 de la FAC médecin, de futurs professionnels de santé vont entamer la pratique. Selon le président de la promotion, Pape Babacar Ly, « c’est un groupe qui a tissé des liens familiaux et vécu des moments de joie, de réussite, de défis. Mais avec une solidarité forgée au fil des années, cette promotion a voulu démontrer que l’esprit d’équipe est le fondement de toute réussite ». Cette 102e promo de la

Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odonto-Stomatologie a profité de la solennité de la cérémonie pour remercier le père de la promotion, le Professeur Mor Ndiaye, mais également le Pr Mama Sy Diallo, l’une des marraines, de Amy Sarr Fall, initiatrice de la Grande Rentrée Citoyenne, également marraine et aussi, du Dr Massamba Sassoum Diop, fondateur de SOS MÉDECINS, fils de l’imminent historien Cheikh Anta Diop.