FORUM À TOUBA- Les huiliers proposent une voie à suivre à l’État pour trouver des solutions aux difficultés de leur filière

Ousmane Diakhaté et la structure qu’il dirige , le RASIAAT ou Rassemblement des Acteurs du Secteur Industriel et Agroalimentaire de Touba , sont sûrs d’une chose : c’est par manque de volonté politique du régime Sall que leur filière est en train de sombrer vers le déclin. Organisant un forum pour échanger autour des solutions à prendre afin de sauver ce qui peut encore l’être , le RASIAAT estime urgente la mise en branle de nouvelles mesures allant de la trituration de la graine d’arachide à la transformation de la graine en huile. Ousmane Diakhaté confie que l'objectif de la souveraineté ne saurait être atteinte si les acteurs du secteur ne sont pas associés aux décisions et réformes.