FIN DU CALVAIRE À FAWZEÏNI- Un bâtiment R+4 pour suppléer celui en ruine. Le PCA parle d'un contrat de 7 milliards

Sous la conduite du Président du Conseil d'administration, l'hôpital Matlaboul Fawzeïni de Touba a abrité hier une réunion de haute facture sanctionnée par la ratification d'un contrat de 7 milliards entre le Fonsis, le ministère des finances et l'État du Sénégal. Ce contrat, confie, en exclusivité, Amadou Fall Naydé à Dakaractu, va permettre de construire un grand bâtiment de 4 étages dans un intervalle de temps de 18 mois entièrement financé par le gouvernement Sénégalais. Une décision qui intervient suite aux incessants appels lancés par lui-même en tant que PCA. Il a, en effet, toujours fait cas de l'état de délabrement avancé du bâtiment central.





'' C'est donc un ouf de soulagement pour tout le monde. Nous avons toujours souhaité que ce bâtiment soit démoli et remplacé. Le Président Macky Sall a entendu note cri du cœur en décidant de nous construire ce bâtiment de 4 étages avec deux ascenseurs. Ce sera un véritable chef d'œuvre qui n'aura rien à envier aux grands bâtiments des grands hôpitaux du monde avec toutes les commodités et nécessaires. Nous avons signé le contrat avec le directeur du Fonsis Pape Demba Diallo. C'est l'occasion de remercier le ministère de la santé qui s'est battu pour dépasser les blocages d'ordre technique ''.



Amadou Fall Naydé de poursuivre. '' Nous commencerons par déloger tout le matériel. Nous souhaitons, et espérons que le Président Macky Sall nous fera le plaisir de venir lui-même , lors de sa visite à l'approche du Grand Magal de Touba, procéder à la pose de la première pierre et montrer aux Sénégalais qu'il préfère donner du temps à l'action et non à la parole ''.





Amadou Fall Naydé de signaler que l'immeuble permettra de loger le personnel soignant et les patients dans des locaux plus sécurisés et créera des emplois supplémentaires.