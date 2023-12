Expo Doha 2023 : "L'artisanat sénégalais a percé le marché qatari!" (Zahra Iyane Thiam)

La commissaire générale du Sénégal à l’Expo Doha 2023 se réjouit du savoir-faire des artisans sénégalais. Face à la presse avant la journée nationale dédiée au Sénégal, Zahra Iyane Thiam, DG de l’ASEPEX fait savoir que les artisans sénégalais sont réclamés par le monde des affaires Qataris.





« Chaque jour, nous avons des demandes et parmi la panoplie de services exportables que nous avons, notamment l'artisanat, qui fait fureur parce que tous les gros importateurs au niveau des différents malls et marchés commencent à venir vers nos artisans pour des négociations », révèle M. Thiam Diop.





« Je pense que c'est vraiment notre fierté. C'est une des fiertés de notre participation. L'artisanat sénégalais a percé le marché qatari. Et là également, il y aura beaucoup d'efforts à faire, beaucoup de suivi. Donc, parmi cette panoplie d'actions, de services que nous avons, nous allons intégrer la floriculture. Et nous espérons vraiment qu'il y aura aussi des retombées importantes dans des délais assez courts pour ce secteur-là », note Zahra qui présage des lendemains meilleurs pour le monde de l’artisanat.