Exploitation maritime: « il nous faut faire une sorte de ‘’Ndeup’’ national parce qu’il y’a des problèmes » (Ministre Dr Fatou Diouf)

Face aux plaintes des pêcheurs locaux concernant la rareté du poisson dans les eaux sénégalaises, le Ministre des Pêches, des Infrastructures Maritimes et Portuaires, Dr Fatou Diouf s’est voulu clair en renseignant sur les mesures prises par l’Etat et allant dans le sens d’encadrer le secteur.



« Vous voyez, il n’y a preque plus de bateaux étrangers dans le cadre des accords à moins qu’il ne soit un bateau qui pêche de manière illicite qui n’a pas d’autorisation. Les seuls bateaux que nous avons ce sont les bateaux de l’Union européenne et qui sont beaucoup moins nombreux que les autres bateaux», a d’emblée fait savoir l’autorité qui effectuait, ce 05 août, une visite dans les quais de pêche de Hann et de Thiaroye. D’après le ministre en charge du secteur, il faut un ensemble d’actions qui impliquent tous les acteurs pour arriver à une exploitation maritime conforme aux attentes de tous les acteurs.



« Je pense qu’il nous faut faire une sorte de ‘’Ndeup’’ national parce qu’il y a des problèmes et chacun doit voir à son niveau. La pêche artisanale doit faire des efforts, la pêche industrielle doit faire des efforts, également, l’administration doit faire des efforts. Si nous combinons l’ensemble de ces efforts, nous aurons un système de gestion qui sera satisfaisante pour tout le monde», a déclaré le ministre Dr Fatou Diouf qui a annoncé l’inauguration prochaine du complexe frigorifique de Hann, projet dont les travaux sont achevés à presque 97%.