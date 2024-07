Exploitation de l’or : SGO SA en chute avec une production de 9 tonnes pour des redevances de 132 milliards en 2023

Présent au Sénégal depuis 2021, Endeavour Mining a présenté le rapport de développement durable 2023 de Sabodala Gold Opérations (SGO) SA.

Dans son discours d’ouverture, le directeur général de SGO donne les chiffres de l’entreprise pour les années 2022 et 2023. Il parle de déficit de production pour l’année 2023. Une chute de 18% par rapport à 2022.



« La production 2023 a été déficitaire. Nous avons produit 294.000 onces soit un peu plus de 9 tonnes d'or. Ce qui est en deçà de nos objectifs qui sont de 333.000 onces. Nous sommes en chute libre de 18% par rapport à notre chiffre d'affaires de 2022 qui était de 350.000 onces c'est-à-dire 11 tonnes », annonce Abdoul Aziz Sy.





Malgré cette chute, il fait savoir que l’augmentation du taux de l'or de 9% pendant la même période leur a porté bonheur.





Toutefois, il note : « nos charges d'exploitation ont suivi le chemin inverse passant de 691 dollars l'once en 2022 à 794 dollars, l'once en 2023. Le chiffre d'affaires a régressé de 10% dans la même période passant de 393 milliards en 2022 à 354 milliards en 2023 », fait-il savoir.



Ainsi malgré ces contre performances, il signale que leurs contributions économiques et sociales au Sénégal ont nettement progressé entre 2022 et 2023. Notre contribution économique est passée de 219 milliards en 2022 à 277 milliards en 2023. « Si notre chiffre d'affaires en 2023 est de 350 milliards, c’est 277 milliards qui ont été dépensés directement sur les sénégalais. Ce qui fait une augmentation de 21% par rapport à 2022. Le montant de notre contribution au Sénégal représente 1.7 % du PIB du Sénégal et 81% de notre chiffre d'affaires est dépensé au Sénégal. Nos achats locaux, passent de 132 milliards en 2022 représentant 76% de nos revenus à 133 milliards en 2023. On a dépensé 143 milliards avec nos prestataires de services basés au Sénégal », précise M. Sy.





Il conclut par dire que nos paiements au gouvernement du Sénégal sont passés de 85 milliards en 2022 à 132 milliards en 2023. Ce que nous avons payé au trésor public en terme de taxes, de redevances et d'impôts, représente 130 milliards en 2023.