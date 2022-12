Exclusivité Dakaractu : Le PDS se démarque de la motion de censure introduite par les députés de Yewwi Askan Wi

À quelques heures du retour du gouvernement d’Amadou Ba devant la représentation nationale suite à sa déclaration de politique générale lundi dernier, le Parti démocratique sénégalais a déjà pris position.Selon les informations de Dakaractu, le président du groupe parlementaire Liberté-Démocratie et Changement n’est pas pour la motion de censure que les députés Biram Soulèye Diop et ses compagnons ont introduite.En effet, le groupe parlementaire de la coalition Wallu Sénégal s’est abstenu car, n'étant pas impliqué ni de près ni de loin dans l’introduction de cette motion de censure. Une indifférence que le groupe parlementaire Liberté-Démocratie et Changement n’a pas appréciée et par conséquent, le vote pour destituer le gouvernement de Amadou Ba se fera sans Mamadou Lamine Thiam et ses camarades de Wallu.Rappelons que le Premier ministre Amadou Ba et les autres membres du gouvernement seront ce jeudi à partir de 10h à l’Assemblée nationale...