« Éviction de la ville de Dakar des JOJ Dakar 2026 / le maire de Dakar répond à Diagna Ndiaye : « Je serai l’absent le plus présent dans vos rêves et dans vos cauchemars! »

Tenant un point de presse ce mardi, le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias a manifesté sa surprise suite à la sortie du président du Comité National Olympique et Sportif Sénégalais, Mamadou Diagna Ndiaye. « J’ai décidé de parler car, pour ceux qui pensent que Barthélémy Dias n'est plus maire de Dakar, et qu'ils pourront faire ce qu'ils veulent, je le répète, ils se trompent profondément. Je vous rappelle que le Comité National Olympique et Sportif Sénégalais , le CNOSS, n'est pas signataire du contrat d’hôte pour l'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse de Dakar 2026. Je tiens à préciser que dans ce contrat, il n'y a que trois signataires. Il y a la Ville de Dakar, l'État du Sénégal et le Comité International Olympique qui est en Suisse. Et si quelqu'un veut mentir, comme nous ne sommes pas capables de dire la vérité aux Sénégalais, qu'il mente avec des preuves, et arrête de prendre le peuple sénégalais, notamment les Dakarois, pour une bande de demeurés », a estimé Barthélémy Dias devant la presse.





Barthélémy Dias réitère ses propos en déclarant que Dakar accueille les Jeux Olympiques. Après avoir été candidate à ces Jeux Olympiques, Dakar a le droit de se demander où se trouve le patrimoine de Dakar. « Je vous invite à aller regarder le patrimoine de Paris 2024. Je vous demande si vous avez ou non 80 milliards pour organiser ces Jeux. Je vous rappelle que dans l'organisation de ces Jeux, l’État du Sénégal mettra de l'argent sur la table. Et j’ajoute également que la ville de Dakar mettra de l'argent sur la table. Et ils le savent très bien », ajoute Barthélémy Dias.