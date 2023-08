Éventuelle intervention militaire de la CEDEAO au Niger: « Pourquoi le Sénégal doit y aller »( Me Aïssata Tall Sall)

Face à la presse ce jeudi, le gouvernement a fait le survol de plusieurs questions d’actualité. Naturellement, le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur qui faisait partie de membres du gouvernement a été interpellé sur le sujet diplomatique concernant le putsch au Niger. La CEDEAO a donné un ultimatum à la junte pour rendre le pouvoir au président Bazoum et n’exclut pas une intervention militaire.



Est-ce que nos soldats doivent y aller? C’est la question qui a été posée à Me Aïssata Tall Sall qui répond en ces termes : « Nous sommes signataire d’une organisation communautaire. Le Sénégal fait partie intégrante de l’institution communautaire et doit se plier à ses décisions » rappelle le ministre.



Le deuxième prétexte qui peut également justifier la participation du Sénégal dans cette décision de la CEDEAO, c’est qu’il est temps que ces coups de force dans nos pays cessent » regrette le ministre qui note qu’une fois au pouvoir, les militaires se mettent dans des positions civiles.