Euro 2024 : L'Angleterre se qualifie in extremis pour la finale !

Dans un match haletant, l'équipe d'Angleterre a réussi à arracher sa qualification pour la finale de l'Euro 2024 face à une valeureuse équipe des Pays-Bas. Alors que le match semblait se diriger vers les prolongations, Ollie Watkins a offert la victoire aux Three Lions dans les derniers instants du match (2-1.)



La Hollande avait pourtant pris l'avantage en première mi-temps grâce à un superbe but de Xavi Simons à la 8e minute. Mais l'Angleterre a rapidement réagi, obtenant un penalty transformé par Harry Kane à la 18e minute pour égaliser (1–1.)



La fin de match a été totalement folle, avec le but victorieux de Watkins dans les arrêts de jeu (2-1), qui a permis aux joueurs de Gareth Southgate de rejoindre en finale, dimanche prochain, la Roja espagnole, emmenée par le jeune prodige Lamine Yamal. Les anglais réussissent l’exploit de se qualifier pour leur deuxième finale d’affilée à l’Euro qu’ils n’ont jamais remporté.