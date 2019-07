Eumeu Sène : « J’ai demandé à mon frère si j'étais réellement terrassé ? Il m’a dit que j’ai été mis KO »

Mis KO et détrôné par Modou Lo dimanche dernier, Eumeu Sène revient ici sur sa défaite qu’il qualifie « d’inévitable » et rassure ses supporters sur son état de santé dans les colonnes de l’Observateur.

« Je ne savais pas ce qui s’était passé, les choses étaient tellement rapides que je ne comprenais rien. Par la suite j’ai demandé à mon frère si réellement ce à quoi je pense est arrivé. Est-ce que je suis réellement tombé ? Il m’a dit que j’ai reçu un coup et que je suis tombé KO. Je leur ai dit rentrons et restons digne dans la défaite. » Confie le Pikinois qui est resté digne dans la défaite.

L’ancien roi des arènes d'ajouter : « C'est la loi du sport. Et, ce n’est pas la fin du monde, quand je sortais de chez moi, pour aller au stade je m’attendais à tout sauf à une défaite. Je n’ai jamais pensé que le combat finira comme ça, la défaite était inévitable »

En outre, le chef de file de féliciter son « bourreau » en bon sportif, fair-play : « C'est l’occasion de féliciter Modou Lo pour sa victoire, il l’a amplement méritée, c’est mon jeune frère. » Enfin, il a tenu à rassurer ses supporters : « Je ne ressens aucune douleur et je ne suis pas allé à l’hôpital comme certaines rumeurs le disent. Je suis chez moi, et je vais très bien. »