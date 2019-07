Etats-Unis : 'El Chapo' Guzman écope de la perpétuité

Le parrain mexicain de la drogue, Joaquin Guzman dit 'El Chapo' a été condamné à la prison à vie assortie de trente années supplémentaires, mercredi 17 juillet, par un juge de New York.



Extradé aux États-Unis en 2017 suite à deux évasions spectaculaires au Mexique, le narcotrafiquant mexicain avait été reconnu coupable de dix chefs d'accusation dont "blanchiment de capitaux", "trafic de cocaïne" et "organisation d'une entreprise criminelle". Selon Lemonde.fr, ses avocats vont faire appel de la décision du juge fédéral américain.



Pendant vingt-cinq ans, Joaquin Guzman dit 'El Chapo', qui se singularisait par sa petite taille, a trôné sur le cartel de Sinaloa, au nord ouest du Mexique et a amassé une fortune qui lui a valu de figurer parmi les hommes les plus riches de la planète.



Cependant, l'arrestation suivie de la condamnation de l'un des plus grands trafiquants de drogue de l'histoire contemporaine n'a pas mis un terme aux activités du cartel de Sinaloa où, selon la Drug Enforcement Agency (DEA) américaine, vingt (20) laboratoires ont été démantelés depuis le début de cette année.