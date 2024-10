État des lieux : Le Crous-Sine Saloum un temple du « tok muy dokh »

Après plus de trois mois passés à la tête du Crous Sine-Saloum, le Dg Jean Birane Gning a fait face la presse pour faire part de la situation qu’il a héritée dans cette institution.

D’attaque le dg du Crous-SS dira : « Dès mon premier jour de prise de fonction, je me suis posé la question de savoir es-ce que tous ces gens qui sortent du Crous-SS à la descent, travaillent tous ici ? Car, ils étaient trop nombreux ». Toujours dans ses investigations, le Dg Jean Birane Gning de signaler : « Nous avons trouvé 715 agents qui ont des CDI donnés comme des bonbons, ce qui dépasse largement le nombre de CDI que doit avoir le Crous de Saint-Louis qui est largement plus grand que le Crous-SS. À cela s'ajoutent 1. 199 agents qui ont des CDI, ce qui fait un total qui avoisine les 2.000 CDI que j’ai hérité à mon arrivée. Les étudiants logés (Kaolack, Kaffrine, Toubacouta) sont au nombre de 982. J’ai trouvé trois véhicules pour 60 chauffeurs à raison de 20 chauffeurs par véhicule. Ceci démontre que le « tokk muy dokh » dont on parle, existe bel et bien. Nous avons aussi trouvé 205 agents de sécurité et 380 personnes qui s’occupent du nettoyage des lieux. » Poursuivant, il renseigne que « depuis deux ans le Crous-SS n’a pas payé ses dettes (Restauration des étudiants, location, les marchés du Crous-SS) ».