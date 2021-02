État de catastrophe sanitaire : le couvre-feu maintenu dans les régions de Thiès et Dakar jusqu’au 20 Mars. (Ministre de l’intérieur)

Le couvre-feu instauré dans les régions de Dakar et de Thiès il y a un mois et qui devait prendre fin aujourd’hui (20 février) va être prorogé. Le ministre de l’Intérieur Antoine Felix Diome l’a annoncé en marge du point Covid du jour.



Les statistiques de ces derniers jours montrent clairement que la situation de la pandémie de la Covid-19 restent élevées dans les régions de Dakar et Thiès du fait du nombre important de personnes contaminées, de cas graves et de décès, a rappelé le ministre. C’est pourquoi, a-t-il ajouté, le président a de nouveau proclamé l’état de catastrophe sanitaire dans lesdites régions afin de réduire la propagation de la Covid-19.



En application de ces décisions, les mesures que sont l’interdiction de la circulation de 21h à 5 heures du matin, l’interdiction de toute réunion publique, de manifestations et rassemblements sur la voie publique, les réunions privées telles les baptêmes, mariages et les rassemblements dans les lieux publics restent en vigueur jusqu’au 20 Mars 2021.



Sur toute l’étendue du territoire, le port de masque reste en vigueur dans le lieux publics et privés, a aussi indiqué le Ministre...