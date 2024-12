Escroquerie portant sur plus de 500 millions de francs CFA : Marie Lo, fille d’Ismaila Lo condamnée à 22 mois ferme

Le verdict est tombé pour la fille du célèbre chanteur Ismaïla Lo. Marie Lo, se nomme-t-elle. Le tribunal correctionnel de Dakar vient de vider l’affaire en rendant son jugement qui condamne la dame à 1 an 10 mois de prison ferme, selon son avocat que nous avons joint par téléphone. Marie Lo est ainsi déclarée coupable des charges qui lui sont reprochées.



Pour rappel, la fille du chanteur a été placée sous mandat de dépôt depuis le 30 août 2023, avant d’être appelée devant la barre de la Chambre correctionnelle du tribunal de Dakar. Elle est poursuivie pour escroquerie portant sur plus de 500 millions de francs CFA. Ses victimes, Marie Thérèse Wane, Dame Guèye, Moustapha Amar, Mamadou Ahmet Amar, Aminata Amar, Moustapha Guèye et son épouse, se sont fait avoir par la dame, grâce à des marchés qu’elle aurait gagnés au sein de différents ministères de l’ancien régime.