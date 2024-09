Équipe nationale : Le regroupement démarre avec 12 Lions déjà présents à Diamniadio…

L’équipe nationale a lancé son stage préparatoire pour les matchs contre le Burkina Faso et le Burundi, qui marqueront les débuts de la CAN 2025 de football. La première séance d’entraînement s’est déroulée sur le terrain annexe du stade Abdoulaye Wade.



Le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, a pu compter sur un groupe d'environ une dizaine de joueurs, parmi lesquels figurent Habib Diarra, Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Édouard Mendy, Habib Diallo, Abdallah Sima, Abdoulaye Seck, Iliman Ndiaye, Formose Mendy, Seydou Sano et Seny Dieng.



Les autres membres de l'équipe devraient arriver dans les prochaines heures. Le Sénégal commencera sa campagne de qualification à la Coupe d’Afrique 2025, le 6 septembre au stade Abdoulaye Wade contre le Burkina Faso, avant de se déplacer à Bujumbura pour affronter le Burundi le 9 septembre.