Équipe nationale : Le recordman de sélections, Hugo Lloris, arrête sa carrière avec les Bleus

Hugo Lloris (36 ans, 145 sélections) a annoncé ce lundi, la fin de son aventure avec l’équipe nationale de football française. Une décision inattendue qui intervient au lendemain de la finale de la coupe du monde 2022 que le portier tricolore et ses coéquipiers ont perdu face à l’argentine.

Le gardien de but et capitaine de l'équipe de France met ainsi un terme à une aventure de 14 ans avec comme point d’orgue la finale de la coupe du monde 2018 remportée sous le maillot bleus en plus de la finale du mondial perdue en 2022.