Équipe nationale : Buteur lors des 5 derniers matchs du Sénégal, Sadio Mané porte l'attaque des Lions

Auteur de son 26ème but avec l'équipe nationale du Sénégal contre la Namibie (4-1), en 75 sélections, Sadio Mané porte à lui tout seul l'attaque des Lions depuis plusieurs rencontres. Le numéro 10 des Reds de Liverpool est sur une impressionnante série de cinq réalisations inscrites lors des précédentes sorties de la sélection nationale, toutes compétitions confondues.



Plus décisif et mordant devant le but, avec le maillot national, la fer de lance de l'attaque sénégalaise est en train de justifier son statut de leader technique au sein de la tanière. Les statistiques renseignent à bien des égards sur les performances de Mané qui au-delà de marquer des buts essentiels, délivre des passes décisives et fait briller ses coéquipiers.



Auteur d'un but et d'une passe clé face aux Brave Warrios, Mané reste sur une hallucinante lancée depuis la rencontre amicale du 05 juin dernier contre la Zambie dominée 3-1, il marque avec les Lions. Car, trois jours plus tard, il avait récidivé face au Cap-Vert (2-0) toujours en amical.



Dans les trois dernières journées des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022, l'ancien joueur du FC Metz a fait trembler les filets le 01 septembre contre le Togo à la 56e permettant au Sénégal de décrisper la rencontre qui sera gagnée 2-0 après le but de Abdou Diallo. Bis repetita contre le Congo avec un pénalty de Sadio Mané inscrit en fin de partie. Son but marqué ce samedi, aux dépens de la Namibie renseigne sur son état de forme et son statut conforté en sélection.



Ayant fait ses débuts avec la sélection A, le 25 mai 2012, à l'âge de 20 ans, neuf ans plus tard, Mané présente un reluisant bilan de 20 passes décisives en plus d'être le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la tanière (26 unités dont 14 inscrites lors des éliminatoires CAN et mondial cumulés) à quelques foulées de Henri Camara (29 buts en 99 sélections.)



Ce qui nous renvoie à la moyenne de buts du natif de Bambali qui est environ de un but tous les trois matches. Des statistiques qui peuvent certainement être améliorées compte tenu du potentiel offensif extraordinaire du double ballon d'Or africain.



Deuxième joueur le plus capé de l'actuelle équipe, derrière Idrissa Gana Guèye (80 sélections), Sadio Mané semble parfaitement accepter son statut de "Messi" des Lions, lui qui vient symboliquement d'atteindre la barre des 200 buts en carrière...