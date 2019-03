Equipe de France : retours de Zouma, Kurzawa et Coman, Mendy et Dembélé absents

Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, vient de communiquer la liste des 23 joueurs retenus pour les deux prochains matches qualificatifs à l'Euro 2020, contre la Moldavie (vendredi 22 mars, 20h45 à Chisinau) et l'Islande (lundi 25 mars, 21 heures au Stade de France).



Le Lyonnais Ferland Mendy, qui postulait, est absent en raison d'une blessure contractée mercredi à Barcelone,tout comme Ousmane Dembélé, qui a rechuté lors de ce même match. Privé de ces deux joueurs, Didier Deschamps a rappelé Kurt Zouma (Everton), absent de la précédente sélection, ainsi que Samuel Umtiti (Barcelone), dont la dernière apparition en Bleu remonte au 9 septembre 2018, contre les Pays-Bas (2-1). Layvin Kurzawa, le latéral gauche du PSG, lui, revient d'un peu plus loin : il n'a plus été appelé en sélection depuis novembre 2017.



Les gardiens : Areola, Lloris, Mandanda



Les défenseurs : Digne, Kimpembe, Kurzawa, Pavard, Sidibé, Umtiti, Varane, Zouma



Les milieux : Kanté, Matuidi, Ndombélé, Pogba, Sissoko



Les attaquants : Coman, Fekir, Giroud, Griezmann, Martial, Mbappé, Thauvin