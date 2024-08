Épidémie Mpox ou variole du Singe: la fausse alerte sur un cas détecté à l'Aibd et mis en quarantaine...

En alerte depuis le début de l'annonce de l'épidémie de Mpox ou la variole du singe déclenchée par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Une information largement partagée sur les réseaux sociaux est devenue virale. Il s'agit d'un "présumé cas de la variole du singe qui aurait été détecté à l'Aéroport Blaise Diagne de Dakar (AIBD) sur un suspect en provenance du Ghana pour assister au Magal de Touba. Il aurait été arrêté par les forces de l'ordre et mis en quarantaine".



Une information totalement fauss, démentie par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. La « variole du singe » est une maladie virale qui se propage de l'animal à l'homme, mais qui se transmet aussi via un contact physique étroit avec une personne infectée par le virus.

Elle peut déclencher une éruption cutanée douloureuse, un gonflement des ganglions lymphatiques et de la fièvre. La plupart des personnes atteintes se rétablissent complètement, mais certaines peuvent contracter des formes graves de la maladie.