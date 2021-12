Environnement et cadre de vie : le Port autonome de Dakar séduit par les espaces verts du COUD : « Ce modèle sera mis en œuvre au niveau du port de pêche »

La brigade de l’environnement du port de pêche au Port autonome de Dakar a effectué ce lundi une visite des espaces verts réaménagés au sein de l’UCAD. Il s’agit entre autres de la promenade des étudiants, du Jardin des nations, des espaces réalisés par le département environnement installé au campus. Un modèle réussi qui a séduit la délégation du Port autonome de Dakar. D’ailleurs, Oumar Ndiaye, le directeur du port de pêche a informé de leur ambition de vouloir recopier le modèle au port.

« On n’a pas besoin d’aller copier ailleurs, on est vraiment satisfait et nous allons essayer de voir avec la direction du Coud pour qu’elle nous accompagne afin de reproduire ce modèle. »

Ce nouveau visage de l’UCAD surtout du domaine de l’environnement et du cadre de vie émane de la vision du directeur du COUD qui faisant de l’environnement un secteur prioritaire, a envoyé une équipe au Rwanda à Kigali pour s’inspirer de leur expérience en matière de gestion environnementale.

En effet, c’est au retour de cette mission qu’ils ont eu à dérouler des actions qui à terme, vont les conduire à avoir la certification ISO, la consécration la plus haute dans le domaine de l’environnement. Un projet réussi qui commence à porter ses fruits...