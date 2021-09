Environnement : Nettoyage du parc de Hann, la CRABE appelle les populations à préserver le site.

La journée mondiale du nettoiement est célébrée ce samedi, une occasion pour la concertation des riverains et acteurs de la baie de Hann pour l’environnement, de tenir la deuxième édition du nettoyage du parc, munis de râteaux, balais-brosses, piquets et brouettes.



Ce parc est très fréquenté par la population, environ 1.200 personnes par jour et 2.000 personnes les week-ends. Tout ce monde en venant, apporte des nourritures et autres, qui après utilisation, vont être laissés sur place. Ce qui constitue des ordures qui s’accumulent dans cet endroit.



Ainsi, les acteurs communautaires, se souciant de la bonne marche et de l’entretien de ce patrimoine, forêt classé depuis 80 ans, ont décidé d’apporter leur soutien aux autorités en se mobilisant pour nettoyer. Toutefois, bien que ce site soit vaste parce que tenant sur 60 hectares, ils ont dû cibler trois zones, à savoir le dépôt sauvage, le lac et l’espace réservé aux sportifs.



Abdourahmane Camara, le président de la concertation des riverains et acteurs de la baie de Hann pour l’environnement, pour l’occasion n’a pas manqué de lancer un appel aux populations qui fréquentent le parc, de le préserver et de ne pas le salir...