Entretien avec Moutarou Baldé (Teungueth FC) : « J’ai reçu ma pré convocation le jeudi… Le rôle de Youssouph Dabo… Dani Alves est ma référence »

Conscient du privilège énorme que constitue le fait d’intégrer la tanière, le défenseur du TFC qui est revenu en détail sur les coulisses de cette sélection, n’en demeure pas moins serein.

Car, au-delà du rôle déterminant qu’a joué son entraîneur en club, Youssouph Dabo, qui a été le lien entre lui et le coach des Lions, Aliou Cissé, le capitaine de TFC, estime avoir le bagage nécessaire pour s’imposer sur le côté droit du Sénégal, lui qui a comme idole, Dani Alves, l’une des références mondiales au poste.



« Le coach Youssouph Dabo était l’interlocuteur d’Aliou Cissé pendant tout ce temps… »

Comme l’a fait savoir Aliou Cissé, lors de la publication de sa liste de joueurs pour les première et deuxième journées des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022 « Moutarou je le connais bien...

».



Justement le latéral de TFC n’est jamais sorti des plans de Cissé, car selon le joueur : « En réalité, c’est le coach Youssouph Dabo qui était l’interlocuteur d’Aliou Cissé pendant tout ce temps. Certes, mon entraîneur (Dabo) m’avait fait part de la situation, mais en attendant de connaitre l’issue de la situation, je suis resté concentré sur mes performances en club », a-t-il fait savoir lors de cet entretien téléphonique avec Dakaractu.



« J’ai été un peu déçu, quand je n’ai pas entendu mon nom… C’est le lendemain que Dabo m’a appelé au téléphone pour me dire que… »

Pourtant tout ne s’est pas exactement passé comme prévu. En effet, le capitaine de TFC ne figurait pas sur la liste des 25 joueurs, initialement publiée. « C’est par la suite que j’ai reçu ma pré convocation le jeudi 26 août. Du coup, le vendredi, lors de la publication de la liste du coach Cissé, j’ai été un peu déçu, quand je n’ai pas entendu mon nom. Mais, je me suis dit que ce n’était pas la fin du monde, le travail continue… C’est le lendemain matin que le coach Youssouph Dabo m’a appelé au téléphone pour me dire que je devais rejoindre la tanière pour le regroupement. Ce fut une très grande surprise et beaucoup de fierté pour moi. »



« Je ne suis pas un débutant dans le football. Je suis prêt à répondre présent sur le terrain… »



Avec un profil très intéressant, Moutarou qui a la réputation d’être un latéral droit moderne entend saisir sa chance avec les Lions. « Je n’ai pas encore eu une discussion avec le coach Aliou Cissé mais, il m’avait dit qu’on allait discuter tous les deux concernant ses attentes… Franchement je suis très serein, j’ai la chance d’avoir joué dans pas mal de clubs, je ne suis pas un débutant dans le football. Je suis prêt à répondre présent sur le terrain si le coach fait appel à moi. »

Avec les blessures de Moussa Wagué, Youssouph Sabaly et la méforme de Lamine Gassama, le couloir droit des lions cherche son titulaire. Une place que compte prendre celui qui idolâtre le brésilien, Alves… « Vous savez, en tant que défenseur, Dani Alves est mon idole dans le football. C’est ma référence. C’est un joueur complet, très offensif ! Sur le terrain, j’essaie toujours de m’inspirer de lui. Donc je me décris comme un latéral offensif qui est aussi capable de bien défendre. Je suis prêt à me donner à fond pour l’équipe nationale ! »